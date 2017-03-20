Конверты счастья: 101-летний ветеран рассказал необычную историю любви

20.03.2017

383 письма связали мужа и жену, фронт и тыл


Шесть лет своей жизни Семен Семеныч уместил в одну папку. Почти четыре сотни писем, что он писал с фронта своей жене Анастасии, до сих пор хранят память о любви. Война их разлучила всего через год после свадьбы. Каллиграфическим почерком на треугольничках написана хроника фронтовой жизни Семена Семеновича. Послания сберегла Анастасия Ильинична. Всю жизнь она хранила письма втайне, а за пару дней до смерти показала историю их романа своему солдату.

Также в разделе Лица
06.07.2015
Один пирог и сотня свечек. Вековой юбилей отмечает горожанин Семен Козьмин
Один пирог и сотня свечек. Вековой юбилей отмечает горожанин Семен Козьмин
13.05.2016
Помним и скорбим: ровно десять лет назад ушел из жизни экс-глава Ленинского района – Константин Архипов
Помним и скорбим: ровно десять лет назад ушел из жизни экс-глава Ленинского района – Константин Архипов
16.02.2017
День рождения в небесах: пенсионерка из Екатеринбурга на свое 80-летие прыгнула с парашютом
День рождения в небесах: пенсионерка из Екатеринбурга на свое 80-летие прыгнула с парашютом
30.01.2017
Как все начиналось? 25 лет назад Аркадий Чернецкий был назначен главой Екатеринбурга
Как все начиналось? 25 лет назад Аркадий Чернецкий был назначен главой Екатеринбурга

Вчера
Конверты счастья: 101-летний ветеран рассказал необычную историю любви