Конверты счастья: 101-летний ветеран рассказал необычную историю любви

20.03.2017

383 письма связали мужа и жену, фронт и тыл

Шесть лет своей жизни Семен Семеныч уместил в одну папку. Почти четыре сотни писем, что он писал с фронта своей жене Анастасии, до сих пор хранят память о любви. Война их разлучила всего через год после свадьбы. Каллиграфическим почерком на треугольничках написана хроника фронтовой жизни Семена Семеновича. Послания сберегла Анастасия Ильинична. Всю жизнь она хранила письма втайне, а за пару дней до смерти показала историю их романа своему солдату.