Весне — дорогу, пешеходам — обходные пути: спасатели разворачивают пешеходов у городского пруда

17.03.2017

Выходить на лёд стало опасно. Об этом предупреждают соответствующие знаки, но многие горожане их по-прежнему игнорируют.


По словам городских властей, на следующей неделе на берегах водоема установят ещё 6 таких табличек. Чтобы люди, ступающие на тонкий лед, знали, на что идут. К сожалению, за движение под этот знак никаких штрафов не предусмотрено, вздыхают спасатели. Им остается надеяться лишь на сознательность пешеходов. Напоминают, выходить на ледяную поверхность тоньше 7 сантиметров опасно. Его можно узнать по матово-белому оттенку.

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