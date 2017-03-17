Весне — дорогу, пешеходам — обходные пути: спасатели разворачивают пешеходов у городского пруда

17.03.2017

Выходить на лёд стало опасно. Об этом предупреждают соответствующие знаки, но многие горожане их по-прежнему игнорируют.

По словам городских властей, на следующей неделе на берегах водоема установят ещё 6 таких табличек. Чтобы люди, ступающие на тонкий лед, знали, на что идут. К сожалению, за движение под этот знак никаких штрафов не предусмотрено, вздыхают спасатели. Им остается надеяться лишь на сознательность пешеходов. Напоминают, выходить на ледяную поверхность тоньше 7 сантиметров опасно. Его можно узнать по матово-белому оттенку.