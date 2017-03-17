Пожар в полиции: в городском МВД сгорел архив следственного отдела

17.03.2017

Из управления пришлось эвакуировать почти 500 человек


Так как кабинеты архивов находились на верхнем этаже здания на Фрунзе, добираться до очага возгорания огнеборцам пришлось по пожарной лестнице. Сейчас дознаватели выясняют причину пожара и уточняют ущерб. Уже установлено, что кроме документов и металлических стеллажей, в кабинете ничего не было. Хотя многие папки — на вес золота, ведь это материалы уголовных и административных дел. Полицейским предстоит выяснить, является ли ЧП случайностью или же здесь есть место преступлению.

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Пожар в полиции: в городском МВД сгорел архив следственного отдела