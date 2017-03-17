Погода в доме: жители улицы Ракетной лишены тепла из-за строптивых соседей

17.03.2017

Именно жильцы первого этажа контролируют уровень отопления.

Поворотом вентиля одних жильцов бросает в жар, других — в холод. Возникает конфликт, разгорающийся из-за несовершенства системы отопления. На первом этаже страдают от жары. Держать окна нараспашку Ирина Геннадьевна боится — не ровен час заболеет. Вот хозяйке и приходится решать проблему кардинально. Они не только свою батарею, но и весь стояк перекрывают, возмущаются соседи сверху. Была бы перемычка, никто слова б не сказал. Замерзающие не раз просили коммунальщиков просветить горячих жильцов. Но прошел год, а ничего не поменялось. Проблема в том, что на первом этаже система отопления незамкнутая. Тепло идет в батарею по одной трубе, а уходит по другой. В управляющей компании в курсе этой ситуации. В прошлом году, говорят, в доме провели капремонт. Но на первый этаж строителей, которые бы все исправили, не пустили. Технически это возможно. В таких ситуациях жителям необходимо делать заявку в УК на установку перемычки. Это позволит не только перекрывать батарею без ущерба для соседей, но и восстановит схему системы отопления.