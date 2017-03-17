Плачет крыша и жильцы: дом на Дагестанской затопило с 10 по 5 этаж

17.03.2017

Из-за частых потопов в доме уже не работают звонки и домофоны

То, что в доме главней всего погода, Татьяна теперь точно знает. Из-за дырявой крыши в ее квартире периодически идут дожди. Из-за такой атмосферы уже отошли обои, осыпается штукатурка. Женщина рассказывает, что наводнения в квартирах на последних этажах случаются уже 5 лет. Жалоб у коммунальщиков уже пруд пруди, но они лишь латают дыры и отправляют пострадавших… к соседям. Нынче дом затопило аж до 5-го этажа! Из-за сырости у соседей отказываются работать домофоны и дверные звонки. Управляющая компания разводит руками. Мол, срок годности кровли давно истек — она нуждается в капитальном ремонте. Но без согласия большинства жителей сделать его они не смогут. Кровлю лишь чистят от снега и ждут, когда все расстает. Получается, и в этом году коммунальщики только поставят на крыше заплатки. Юристы считают, это — не выход, управленцы обязаны привести кровлю в порядок. Жильцам советуют направлять им не заявления, а претензии. Судиться с коммунальщиками собственники уже начали. Вот только процесс обещает быть долгим — деньги на капитальный ремонт может дать только региональный оператор. А пока он поставит проблемный дом в начало очереди, много воды утечет.