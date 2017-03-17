Первые жертва весны! Глыба льда упала с крыши Камвольного комбината на голову пешеходу

17.03.2017

Женщину сейчас оперируют, и как отмечают очевидцы, пострадавшая даже потеряла.

Рабочий день для ее коллеги, рассказывает Елена, сегодня обернулся головной болью. На сотрудницу упала глыба льда. Женщина, похоже, потеряла память. Не могла объяснить, что произошло, и не понимала, где находится. По словам очевидцев, мастер ювелирного салона, арендующего офис у Камвольного комбината, выбрала не самый удачный путь на работу. Женщина шла слишком близко к зданию. Первую помощь пострадавшей оказали прохожие. Сейчас она на операции и ее жизнь, говорят медики, уже вне опасности. На месте ЧП работают следователи. Они уже выяснили, что уборкой этой территории занимается комбинат. Но его сотрудники не понимают, почему женщина подвергнула свою жизнь опасности. Ведь тот участок был огорожен лентой — с кровли постоянно сбрасывают снег. Однако сход льдины они, похоже, остановить не смогли. По словам сотрудников предприятия, сегодня кровлю никто не чистил. Предполагают, что глыба могла свалиться, подтаяв на солнце. Надзорному ведомству еще предстоит это выяснить. Сотрудники прокуратуры установили, что территорию убирают двое человек. Их уже опросили и теперь ждут рассказа от самой пострадавшей. Но пока она в реанимации.