Не ремонта, не денег: несколько семей Екатеринбурга жалуются на фирму, не установившую им потолки

17.03.2017

Пострадавшие аванс отдали, но обновленного интерьера не получили.

Потолки в коридор Елене пришлось заказывать дважды. Первая компания, жалуется хозяйка, взяла аванс — якобы на инструменты — и пропала. Ни денег, ни тем более результатов работы женщина так и не увидела. В интернете всплывают десятки объявлений об услугах этой фирмы и столько же негативных отзывов о ней. У клиентов похожие истории: пишут, что заплатили деньги, но остались ни с чем. У мастеров то машина ломалась, то работники пропадали. Но руководитель фирмы заявляет, что всегда работал чисто. А этот поток жалоб — лишь временные трудности. Говорит, черная полоса для его компании наступила год назад, когда он доверился не тем помощникам. Однако товарищи по несчастью, которые находят друг друга в интернете, говорят — их гораздо больше. Одним должны 2 тысячи, другим — около 10ти. Но судиться с фирмой большинство не собирается, ведь у некоторых нет ни расписок, ни даже договора об оказании услуг. В таком случае, объясняют юристы, отстоять свои права невозможно. Но руководитель компании обещает в любом случае вернуть все деньги. Многие клиенты, впрочем, уже махнули на это рукой — и заказали потолки в других фирмах