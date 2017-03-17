Годовалые спортсмены! В Екатеринбурге прошел забег ходунков

17.03.2017

Бегунам необходимо было преодолеть пятиметровую трассу.

Эти крохи только научились ходить, а уже соревнуются в скорости. Юным спортсменам предстоит прошагать по дорожке 5 метров. Если учесть, что участникам захода нет и года, это серьезная дистанция для их возрастной категории. Здесь главное — не отвлекаться от цели. Но малышам это дается не просто. Ведь вокруг столько всего интересного — так и хочется свернуть с прямой дорожки. Удержаться на ней помогают сладкие трофеи, которыми дистанция буквально усыпана. Кто-то оставляет их про запас, а кто-то устраивает питстоп перед финишем. Изо всех сил на победу крох настраивают их родители. Сотовые телефоны, пульты от телевизоров и любимые игрушки — в борьбе за первый приз — все средства хороши. Лидеров среди ходоков видно издалека. Вот пчелка Мая буквально пролетела дистанцию за 6 секунд. А ведь ходить начала только две недели назад. 9месячная девочка поставила новый рекорд соревнований — она оказалась в два раза быстрее прошлогоднего чемпиона. Эти 5 метров можно смело назвать дорогой в спорт: участники захода ступили на нее впервые, но до этого здесь уже ползали. Тоже наперегонки. По мнению организаторов, такие соревнования формируют у детей целеустремленность. Результаты турнира ошеломительны: все до единого участника добрались до финиша. И конечно никто не ушел без приза. Теперь перед малышами новая задача — подготовка к следующей эстафете: где они будут уже не ходить, а бегать на скорость.