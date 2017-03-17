Десятки километров с фотоаппаратом в руках: квартальные Екатеринбурга рассказали о свое работе

Каждый день им приходится обходить вверенную территорию и фиксировать нарушения — нечищеные тротуары и сосульки на крышах.
Но вместо асфальта по-прежнему лёд, возмущается квартальный. Скользкую дорожку предприниматели так и не посыпали. Поэтому инспектор фиксирует нарушение — и вновь идет в магазин торговаться. По словам коммерсантов, привести подступы к магазину в порядок им мешает погода. К замечаниям квартального они всегда прислушиваются. Вот уж точно — чистая работа. Свои владения коммунальные участковые обходят дозором ежедневно. У каждого своя зона ответственности – небольшая территория, за которой должен быть глаз да глаз. Вместо устава у квартального – правила благоустройства. Любые их нарушения попадают в кадр, и это уже улика. Весной фоторепортажи с улиц весьма однотипны — мусор, наледь и сосульки. В службу заказчика порой поступают и довольно специфические жалобы. В день квартальный фиксирует до 10 нарушений. Большинство из них сразу же устраняются. Если управляющие компании и организации никак не реагируют на них, то тогда их ждут штрафы. Порой они составляют десятки тысяч рублей. Однако выписывать штрафы сами квартальные не могут. С недавних пор по каждому нарушению им приходится составить протокол и направлять его на рассмотрение административной комиссии. Ради порядка на своем участке квартальные наматывают в день по несколько километров. Выходных у них нет — ведь и мусорят горожане, к сожалению, без отдыха.