Выгнали на улицу! Ветеран труда 15 лет живет в гараже

16.03.2017

Ухудшить свои жилищные условия пришлось после смерти жены — дети делить квартиру с дедом не захотели


В гараже, рассказывает Иван Григорьевич, он оказался после смерти супруги. Дети спровадили его за порог, и пенсионер переехал… в гараж. Как мог, обустроил его, даже дружбу с соседями завел. Мира Павловна с отшельником познакомилась случайно — и не смогла пройти мимо. Прописан Иван Григорьевич в коммуналке, где по-прежнему проживают его дочь и два внука. Сейчас, по прошествии времени, они вроде как готовы принять деда. Но только он уже ни в какую возвращаться не желает. По словам Миры Павловны, дедушка каждый месяц отдает с пенсии 2 тысячи на оплату коммуналки. И, похоже, это единственное, что волнует родственников. Мы пригласили в гараж работников соцобслуживания. Они очень удивились, что ветеран труда, труженик тыла, инвалид первой группы проживает в таких условиях. Теперь, говорят, все будет иначе. Главное сейчас — убедить в этом самого ветерана. Иван Григорьевич, наслушался слухов, и считает, что здесь ему лучше. Если вы хотите помочь такому же обездоленному человеку, обращайтесь в районную службу социального обслуживания населения. Единственное «но»: помощь возможно только в том случае, если нуждающийся сам согласится ее принять.

Также в разделе Городской дозор
22.02.2017
Браконьеры в парке: охотников на белок задержали в ЦПКиО
Браконьеры в парке: охотников на белок задержали в ЦПКиО
09.03.2017
Добавили яркости: жители дома на Фролова не могут уснуть из-за рекламного щита
Добавили яркости: жители дома на Фролова не могут уснуть из-за рекламного щита
20.02.2015
У жителей Эльмаша резко выросла плата за отопление
У жителей Эльмаша резко выросла плата за отопление
07.02.2017
Десятки квартир на Щербакова третью неделю живут без горячей воды
Десятки квартир на Щербакова третью неделю живут без горячей воды

Вчера
Выгнали на улицу! Ветеран труда 15 лет живет в гараже