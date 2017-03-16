В гараже, рассказывает Иван Григорьевич, он оказался после смерти супруги. Дети спровадили его за порог, и пенсионер переехал… в гараж. Как мог, обустроил его, даже дружбу с соседями завел. Мира Павловна с отшельником познакомилась случайно — и не смогла пройти мимо. Прописан Иван Григорьевич в коммуналке, где
Выгнали на улицу! Ветеран труда 15 лет живет в гараже
Ухудшить свои жилищные условия пришлось после смерти жены — дети делить квартиру с дедом не захотели
В гараже, рассказывает Иван Григорьевич, он оказался после смерти супруги. Дети спровадили его за порог, и пенсионер переехал… в гараж. Как мог, обустроил его, даже дружбу с соседями завел. Мира Павловна с отшельником познакомилась случайно — и не смогла пройти мимо. Прописан Иван Григорьевич в коммуналке, где