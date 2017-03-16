Сделано в СССР! Музей советского быта открылся в Екатеринбурге

16.03.2017

В экспозиции представлены сотни экспонатов, все: от железных бигуди до пылесоса «Урал»

На экскурсию горожан зазывают с помощью одного из экспонатов этого музея. Через рупор создатели объявляют о начале ренессанса советской эпохи. Кажется, она была еще вчера, но многие признаки того времени — уже нафталин. Экспонаты музея — все, что сделано в СССР: старые пленочные фотоаппараты, грампластинки, мебель и бытовая техника. Их собирали всем миром – искали в частных коллекциях, доставали из гаражей и антресолей. Одних посетителей — тех, кто помоложе — все это удивит, в других — разбудит воспоминания. Примечательно, что разместился музей истории 20-го века в старинном особняке века 19го. Трогать руками экспонаты разрешается. На экскурсии Татьяна Тульская диву дается — говорит, кто еще 20 лет назад мог подумать, что все эти вещи станут музейными экспонатами. Здесь, как нигде, замечаешь, насколько быстро бежит время. Под хиты молодой Пугачевой гости гуляют между старыми сервантами с хрусталем и панцирными кроватями. Все так знакомо и в то же время — уже так чуждо. Единственные экспонаты, что нельзя взять в руки — куклы. Стоимость некоторых доходит до 15 тысяч. По выходным в музее планируют устраивать показы диафильмов на старых проекторах, а также мастер-классы для детей и лекции от коллекционеров. Создатели отмечают, что экспозиция быта продолжит пополняться. Редкие вещи могут приносить сюда все желающие.