Прокуратура проверит прописки будущих первоклассников

16.03.2017

Обходы решили устроить после жалоб родителей, чьи дети не попали в школу у дома

Гостей в форме женщина явно не ждала. В этой квартире, кроме нее и свекрови, зарегистрированы трое будущих первоклашек с родителями. Жительница признается, они ей не родственники и здесь не живут. Такой ответ прокуроры и ожидали услышать. Они как раз и проверяют факты регистрации будущих школьников ради места в определённой школе. Первоклассные махинации с пропиской с недавних пор стали повсеместной проблемой. Из-за этого страдают те, кто действительно живет рядом с учреждением. Собственница этой квартиры не скрывает — будущих первоклашек она у себя прописала. Говорит, это дальние родственники ее мужа и двоюродной сестры. Они хоть и не живут здесь, но периодически гостят. Неправильно, объясняют горожанке работники ведомства. Даже имея временную прописку, люди должны жить в квартире. Иначе регистрация является фиктивной. И таких нарушителей в этом доме, похоже, не мало. Некоторые хозяева, посмотрев в глазок, дверь не открыли. Почему — становится понятно после общения с соседями. Все эти показания будут направлены в следственные органы. Если выяснится, что завтрашние школьники по месту прописки не проживают, тем, кто их у себя оформил, может грозить даже лишение свободы. Однако родителей детей, которые не попали в школу рядом с домом, больше волнует другое — освободят ли для их детей места за партами, занятые не по закону. Однако в управлении образования говорят, что отчислить уже принятых детей нельзя. Для этого нужно предписание надзорного органа. Поэтому мамам и папам советуют рассмотреть другие варианты — школы, находящиеся в шаговой доступности. Чтобы ситуация не повторилась, в следующем году чиновники проведут работу над ошибками на законодательном уровне. Кроме того, администрация города предлагает расширить категорию льготников — включить в нее братьев и сестер, детей-инвалидов и малышей, чьи родители работают в школе. Инициатива рассматривается на региональном уровне.