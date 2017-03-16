Паводок наступает: дворы Екатеринбурга с потеплением могут уйти под воду

16.03.2017

По закону, направить ее в мирно русло должны сами собственники — вывоз осадков не входит в статью расходов на содержание жилья.


В управляющих компаниях согласны, что сугробы во дворах – это серьезное неудобство. Однако поясняют — убрать снег без соответствующего решения жильцов они не могут. Вывоз осадков не считается расходами на содержание жилья. Это дополнительная услуга, которая требует отдельного финансирования. Впрочем, суммы на нее незначительны – к примеру, жильцам среднестатистической трешки придется заплатить около сотни рублей. Если двор объединяет несколько домов, стоимость будет еще меньше. Чтобы избавится от снежных куч, собственникам жилья нужно провести собрание, принять решение о сборе средств и обратиться за помощью в управляющую компанию.

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