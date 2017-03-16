Колючее пополнение: в екатеринбургском цирке дикобраз родила двойню

16.03.2017

Правда, воспитывать малышей молодой маме придется в одиночку


Близнецы все в папу. К большому сожалению артистов, необычного окраса Аси они не унаследовали. Как и ее мягкий характер. Едва появившись на свет, новорожденные показали норов. Они чуть ли не дерутся, чтобы поудобнее разместиться у маминой груди. Пол детенышей дрессировщики пока не определили — Ася старательно оберегает их от посторонних. Если кто-то подходит слишком близко, мать угрожающе показывает колючки. Уже через два месяца дикобразов планируют впервые выпустить на манеж, конечно, в сопровождении мамы. Ну, а пока за кулисами придумывают имена для новичков. Варианты могут предлагать все горожане.

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Колючее пополнение: в екатеринбургском цирке дикобраз родила двойню