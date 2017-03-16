Хорошо обновленное старое: в Екатеринбурге создают центр реставрации архивных документов

16.03.2017

Пока подлинники восстанавливают по старинке — вручную


Каждый день на этом столе восстанавливают до сотни архивных документов. Работа реставраторов очень кропотлива и скрупулезна; трудятся они без перчаток, ведь бумагу нужно чувствовать руками. Если перевести на бытовой язык — пока в государственном архиве занимаются лишь косметическим обновлением старинных листов. Новый же центр станет настоящим медицинским институтом, где раритеты будут не только лечить, но и изучать. Например, специалисты намерены выявить виды грибка, которые разрушают бумагу. Для этого понадобится дорогостоящее оборудование — сканеры, микроскопы, техника для реставрации бумаги и пленки и даже аппарат, способный их… обезвоживать!

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Хорошо обновленное старое: в Екатеринбурге создают центр реставрации архивных документов