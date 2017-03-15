Запахло жареным! На Куйбышева сгорела сербская закусочная

15.03.2017

Огонь уничтожил не только павильон с фаст-фудом, но и цветочный магазин.

Причины пожара еще устанавливаются, но, по мнению хозяина ларька, возгорание случилось из-за воды! Югославская кухня сгорела за считанные минуты. Окрестности затянуло дымком, и на сей раз ничего аппетитного в этом запахе не было. Жару ЧП задало и автомобилистам — из-за задымления движение на Куйбышева и Мамина-Сибиряка было затруднено. Хозяевам сразу сообщили о возгорании, но те приехали, когда их и соседний цветочный бизнес огонь уже уничтожил. Впрочем, владельцы сербской закусочной пообещали восстановить популярное заведение за пару недель. Рабочие уже разбирают завалы