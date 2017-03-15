Причины пожара еще устанавливаются, но, по мнению хозяина ларька, возгорание случилось из-за воды! Югославская кухня сгорела за считанные минуты. Окрестности затянуло дымком, и на сей раз ничего аппетитного в этом запахе не было. Жару ЧП задало и автомобилистам — из-за задымления движение на Куйбышева и Мамина-Сибиряка было затруднено. Хозяевам сразу сообщили о возгорании, но те приехали, когда их и соседний цветочный бизнес огонь уже уничтожил. Впрочем, владельцы сербской закусочной пообещали восстановить популярное заведение за пару недель. Рабочие уже разбирают завалы
Запахло жареным! На Куйбышева сгорела сербская закусочная
Огонь уничтожил не только павильон с фаст-фудом, но и цветочный магазин.
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