В ожидание потопа: жители целой улицы на Уралмаше не могут заставить соседей расчистить ливневку

15.03.2017

С приходом тепла вода начнет топить дома частников.


Внутри лед и мусор. Вешние воды здесь точно не пройдут. Свою часть ливневки жители частного сектора уже почистили. Но из-за соседской трубы их усилия напрасны. Трубы в ливневую канаву уложили собственники трехэтажек — чтобы можно было подъезжать к домам. Но с той поры состояние своей дренажной системы пустили на самотек. Войти в положение соседей не хотят. На помощь частникам пришли квартальные инспекторы. Всем жителям улицы поступило предписание привести ливневку в порядок. Но у обитателей трехэтажных домов вновь нашлись причины не браться за дело. Но соседская труба еще полбеды. Чашу терпения частников переполняют и дорожные рабочие, которые забросали ливневую канаву наледью с проезжей части. К решению проблемы пришлось подключать районных чиновников. Кроме того, районные чиновники пообещали помочь очистить ливневку, которая пришла в негодность после работы дорожников. Только в этом случае во время половодья частный сектор гарантированно не пострадает.

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В ожидание потопа: жители целой улицы на Уралмаше не могут заставить соседей расчистить ливневку