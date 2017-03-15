В Екатеринбурге прошел полуфинал конкурса «Русский силуэт»

15.03.2017

Мероприятие стало финальным аккордом Недели моды.

На все руки мастера. Начинающие дизайнеры сами и шьют, и ткут — лишь бы оказаться в тренде и в центре внимания строгого жюри. Если уж молодые люди думают, как приодеть женщин, то почему бы девушкам не создавать одежду для противоположного пола. На это, правда, отважились немногие. Ведь ответить на вопрос «чего хотят мужчины?» тоже непросто. Олеся решила сделать ставку на практичность. В полуфинале «Русского силуэта» 25 молодых модельеров Урала и Сибири. Для них это возможность показать себя и заручиться поддержкой. У каждого своя стратегия — у студентов в моде эпатаж, у опытных дизайнеров — жизненный взгляд на многие вещи. Многие дизайнеры руководствуются принципом «все новое — забытое старое» — в работах четко прослеживаются народные мотивы. Тут и сарафаны, и павлопосадские платки, и даже лапти. Шляпки-облака, ожерелья-зеркала. Хотя Елена уже участвовала в конкурсе и точно знает — одной лишь оригинальностью жюри не поразишь. Секрет успеха — трудолюбие. Например, на создание рисунка в технике батик для этих курток ушел не один месяц. Не только победа, но и просто участие в конкурсе дорогого стоит. Молодые дизайнеры на одни только ткани для коллекций потратили десятки тысяч рублей. И всё ради одного выхода на подиум. За возможность стажироваться в лучших российских домах моды в финале поборются лишь трое молодых кутюрье. Но остальные дизайнеры не отчаиваются, говорят: главную оценку их творчеству ставят люди, которые носят их одежду.