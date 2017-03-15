Собачий массаж! Четвероногие помогают пенсионерам избавиться от стресса и радикулита

15.03.2017

Хвостатые доктора проводят лечебную физкультуры и уроки психологической адаптации.

Эти доктора лечат уже одним своим присутствием. Крошечная Пинки — настоящий терапевт. Пританцовывая, чихуахуа помогает пациентам избавиться от стрессов и депрессии. Пенсионерки подыгрывают ей погремушками и колокольчиками — так проходят сеансы канистерапии. Музыкальные упражнения сменяются физическими. Опытные бабушки надевают на песиков комбинезон за считанные минуты — шутят, долгие годы тренировались на внуках. Правда, эти крохи выгодно отличаются от детей — гораздо послушнее. Удивительно, но необычная форма привычных забот, оказывается, способна исцелять. Среди этих медиков есть и прирожденные массажисты. За кусочек печенья они готовы размять уставшую поясницу или погреть мышцы. Такой массаж длится около 15 минут. Собачьи лапки проминают такие места, куда обычный специалист не доберется. Четвероногий доктор точно знает, что болит у пациента — природное чутье помогает. К массажному столу выстраивается очередь, вот только доктор быстро устает. Собаки в это дело буквально вкладывают душу, поэтому больше одного пациента за раз принимают редко. Но даже те, кто остался без терапии, ощутили, как стало легко на душе. К таким врачам, признались пенсионерки, они бы записались с радостью. Жаль, канистерапия в России еще мало распространена.