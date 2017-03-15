Оцените работу, хозяева! Футболисты «Урала» впервые посетили «Екатеринбург-арену»

15.03.2017

Спортсменам провели экскурсию по строительной площадке стадиона.

Безопасность требует жертв. В касках и жилетках футболисты чувствуют себя скованно — это им не футболки и бутсы. Новую форму игрокам «Урала» пришлось примерить, чтобы выйти на домашнее поле, где правила пока устанавливают строители. Среди лесов и кранов спортсменам — не разбежаться, но очень скоро все изменится. Глядя на пока еще пустые трибуны, футболисты уже представляют — как им будут скандировать зрители. От масштабов стройки у них горят глаза. Строители отчитываются — реконструкция арены закончится на полтора месяца раньше срока. Визитная карточка уральского стадиона – парящая крыша – уже окольцевала трибуны. Как и родные стены, крыша тоже будет помогать спортсменам — зимой и летом убережет от осадков. По стилю она идеально подходит к историческим фасадам стадиона. Об особенностях их старой новой площадки спортсменам рассказывают под строительный шум — работы на стадионе не останавливаются ни на секунду. Пока недочетов игроки не нашли. Наоборот — в восторге от футбольного закулисья — подтрибунных помещений, которые спроектированы по эскизам ФИФА.

Увиденным футболисты впечатлены. Говорят, на таком стадионе просто нельзя играть плохо. Спортсмены надеются, что и после Чемпионата мира — на матчах местной команды — трибуны будут полными. Стадион должен стать центром спортивной жизни города. Сейчас — за год с лишним до старта мундиаля — екатеринбургская арена готова на 70%. Строители приступают к одному из самых важных этапов — подготовке поля. Опробовать новый газон спортсмены смогут уже весной следующего года. Именно уральская команда первой опробует новое поле. Еще до игроков с мировыми именами, за три месяца до Мундияля, футбольный клуб Урал проведет здесь два тестовых матча.