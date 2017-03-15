Они были в шаге от трагедии! С фасада Театра музыкальной комедии на прохожих рухнула кусок облицовки

15.03.2017

Как отмечают очевидцы происшествия, проходящим мимо девушкам еще повезло — в них угодили осколки, а глыба бетона весом в полтонны рухнула рядом.

От потрясения Екатерина до сих пор отойти не может — ведь, говорит, она буквально была в шаге от гибели. Девушке чудом удалось уцелеть после того, как на нее свалился огромный кусок облицовки Музкома. Все произошло возле служебного входа. Огромный кусок штукатурки весом в полтонны обвалился с крыши и разбился о фонари на обломки, которые и упали на проходящих мимо девушек. Помимо Екатерины, под обвал попала еще одна горожанка. Но если одной пострадавшей камнем прилетело по ноге, то второй бетон упал прямо на голову. Благо, серьезно они не пострадали — успели среагировать на опасность. До приезда скорой шокированных девушек отпаивали успокоительным прохожие. В больнице выяснилось, что у них ушибы и легкое сотрясение. Пока пострадавшие приходят в себя, в театре Музкомедии выясняют, из-за чего у них под окнами едва не случилась трагедия. По словам главного инженера, капитально фасад здания ремонтировали 8 лет назад. В последние годы работники начали замечать, что штукатурка карниза отслаивается. Аварийные участки периодически демонтировали. Но быстро привести все стены в порядок невозможно. Здание — памятник архитектуры, и чтобы его реконструировать, нужно пройти множество согласований. Чтобы камнепады больше не случились, рабочие собираются ежедневно обследовать карнизы и убирать все, что плохо держится. По словам инженеров, при ремонте строители, скорее всего, нарушили технологию, что могло стать причиной обвала. Так ли это, выясняют надзорные органы. Так как серьезных травм прохожие не получили, виновных, вероятно, привлекут лишь к дисциплинарной ответственности. Сами пострадавшие писать заявления пока не собираются — говорят, больше испугались. Опасного участка сейчас страшатся и другие горожане: обходят его стороной и просят поставить здесь предупреждения.