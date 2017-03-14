Пятнистый дом: фасад многоэтажки на Чапаева разрушается с приходом весны.

14.03.2017

Из-за отвалившейся штукатурки люди начали даже съезжать с квартир.

Из-за перепада температур подтаявший на крыше снег начал стекать по стене. В результате чего — к ужасу жителей — она стала разрушаться. Стена намокла, когда начались оттепели. Местные подозревают, что камень на фасаде точит талая вода с крыши. С похолоданием стена обледенела. И куски льда стали отваливаться вместе со штукатуркой. Забеспокоившись, Сергей Васильевич позвонил в аварийную службу. Попросил, чтобы рабочие хотя бы огородили опасное место. Это пообещали сделать к понедельнику. Но прошли выходные, а во дворе ничего не меняется. После жалобы жителей на месте вскоре побывали их специалисты, говорят в управляющей компании. Дому уже полвека, поэтому, не исключено, облицовка отслаивается из-за физического износа. Коммунальщики планируют заново отштукатурить фасад. По словам коммунальщиков, проведение ремонтных работ возможно лишь, когда установится устойчивая плюсовая температура. Тогда же буде выяснена и устранена причина обрушения стены, чтобы подобное впредь не повторялось.