Проза жизни: в Екатеринбурге за торговлю наркотиками задержали поэтессу Анну Пикуль

14.03.2017

На допросе ее показания долго не рифмовались с реальностью.


По документам, Анну Пикуль зовут куда прозаичнее — Оксана Порваткина. Представляться на камеру поэтесса отказалась, предложив полицейским посмотреть ее настоящее имя в паспорте. Как рассказали оперативники, во время задержания женщина вела себя неадекватно — закатила истерику, заявила, что лично знакома с Кадыровым и Медведевым, пригрозив полицейским проблемами. Когда успокоилась, стала читать свои стихи и даже спела гимн России. На женщину уже завели уголовное дело, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Этой перспективе в творчестве Пикуль тоже нашлось место.

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Проза жизни: в Екатеринбурге за торговлю наркотиками задержали поэтессу Анну Пикуль