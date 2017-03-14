В квартиру, которую получили крестные дочери Марии, даже войти невозможно. А о том, чтобы жить здесь — среди гор мусора, без окон, батарей и пола — и речи быть не может. Но суд посчитал иначе: по его решению, девушки-сироты должны не только поселиться в этом сарае, но и сделать его жилым. От таких перспектив Алене совсем житья не стало. Капитально отремонтировать квартиру, говорит сирота, нереально. Таких денег у 20-летней выпускницы детдома просто нет. Денег у Алены нет еще и потому, что суд обязал ее вернуть огромный долг по квартплате, оставшийся от бывших жильцов. Многодетная неблагополучная семья не доплатила за услуги 300 тысяч рублей! И хотя их здесь вот уже 20 лет как нет, дело их живет: копятся и пени, и мусор. Вселить в этот дом двух сирот суд постановил потому, что в детстве их сюда прописала мать. А то, что квадратные метры не пригодны для проживания, в учет почему-то никто не берет. В надежде, что их освободят от непосильного бремени, сестры Орловы подали апелляцию в областной суд. В городском управлении соцполитики лишь пообещали оказать сиротам юридическую помощь и заверили: девушки
Обездоленные по всем статьям! Суд Нижнего Тагила прописал сестер-сирот в разрушенной квартире
Кроме того, за горе-жильем числятся коммунальные платежи на общую сумму 300тысяч рублей.
В квартиру, которую получили крестные дочери Марии, даже войти невозможно. А о том, чтобы жить здесь — среди гор мусора, без окон, батарей и пола — и речи быть не может. Но суд посчитал иначе: по его решению, девушки-сироты должны не только поселиться в этом сарае, но и сделать его жилым. От таких перспектив Алене совсем житья не стало. Капитально отремонтировать квартиру, говорит сирота, нереально. Таких денег у 20-летней выпускницы детдома просто нет. Денег у Алены нет еще и потому, что суд обязал ее вернуть огромный долг по квартплате, оставшийся от бывших жильцов. Многодетная неблагополучная семья не доплатила за услуги 300 тысяч рублей! И хотя их здесь вот уже 20 лет как нет, дело их живет: копятся и пени, и мусор. Вселить в этот дом двух сирот суд постановил потому, что в детстве их сюда прописала мать. А то, что квадратные метры не пригодны для проживания, в учет почему-то никто не берет. В надежде, что их освободят от непосильного бремени, сестры Орловы подали апелляцию в областной суд. В городском управлении соцполитики лишь пообещали оказать сиротам юридическую помощь и заверили: девушки