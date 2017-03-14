На старинном заводе в Сысерти неизвестные украли кованую стяжку 19 века

14.03.2017

Суеверные жители боятся, что вместе с опорной стеной теперь разрушаться и сысертские семьи.

Показать туристам гордость Сысерти Александру не удалось. Стяжка, которая два века держала стену старого металлургического завода, пропала. Неровен час, всё историческое наследие рухнет, опасаются краеведы. Ведь сейчас каменная кладка держится лишь на одной кованной «восьмерке». Историкам и саму стяжку жалко — ведь это, говорят, шедевр кузнецов 19 века. После ее пропажи под угрозой разрушения не только стена памятника федерального значения, но и счастье местных жителей. Они привыкли дергать «восьмерку» на удачу. Охрана на территории завода все же нашлась. Мужчины признались, стяжки вытаскивают не только из исторической стены, но и из основного здания. Зачем — не понятно: все пять похищенных за последнее время элементов были брошены прямо за забором. Рабочие предполагают, что воры попросту взвалили на себя несильную ношу. Местная охрана вышла на злоумышленников, которые прикинулись соискателями, и выяснили, что вандалы планировали сдать детали на металлолом. Об очередной краже собственники завода узнали от нас. Предполагают, что эту стяжку вытащили тогда же, когда и остальные. Поэтому усиливать охрану объекта не собираются. По словам охранников, за объектом они начали следить недавно — всего 2 месяца назад. Сейчас этим занимаются лишь 2 человека. При этом, помимо контроля за огромной территорией, в их обязанности входит также ее уборка и внутренние работы по демонтажу. Теперь экономия на охране может выйти собственникам боком. Как утверждают в управлении госохраны, владельцы обязаны следить за сохранением объекта культурного наследия. Неравнодушные жители же собираются придать это дело широкой огласке. Ведь если так пойдет и дальше, стяжек совсем не останется. Горожане намерены подключить и полицию — чтобы все похищенные восьмерки вернулись на свое место и укрепили историческую память.