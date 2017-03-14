Бунт в «Локомотиве»! Родители юных спортсменов выступают против смены зала для тренировок

14.03.2017

Руководство школы Локомотив пересилило ребят в наихудшие коммунальные условия.

В спортивном зале «Локомотива» сегодня, как никогда, тесно. Возмущенные родители хоть и мешают детям тренироваться, но иного способа обратить внимание на свою проблему не видят. Руководство школы гимнастики перевело несколько групп из просторного зала на Юго-Западе в этот, маленький и неотремонтированный. Ребят словно списали в резерв, утверждают взрослые. Ходить сюда многие не хотят и по другой причине. Юные гимнасты больше времени проводят в очереди к снарядам, чем на них. Маленькое помещения с трудом вмещает всех спортсменов. В тесноте и в обиде находятся не только они, но и тренеры. Жалуются, тренироваться в этом зале зачастую опасно для здоровья. Например, разбег ребята берут с лестничной площадки. Воспитанием чемпионов Петр Александрович занимается уже 50 лет. Утверждает, этот зал — уже прошлый век, он был построен еще по советским меркам. Сейчас в таких условиях вырастить спортсменов просто невозможно. Руководители школы лишь разводят руками. Это единственный зал, где могут тренироваться юные спортивные гимнасты. Прежняя площадка — на базе училища олимпийского резерва — федерации никогда не принадлежала. Была лишь устная договорённость, что там занимаются ее дети. Когда соседство стало обременительным, гимнастов попросили съехать. Сейчас директор пытается получить необходимые разрешения, чтобы вернуть спортсменов в зал славы. Родители резонно спрашивают, почему это нельзя было сделать раньше. Если в ближайшее время проблема не будет решена, взрослые попросят прокуратуру оценить законность экстренного переезда.