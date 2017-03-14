Бунт в «Локомотиве»! Родители юных спортсменов выступают против смены зала для тренировок

14.03.2017

Руководство школы Локомотив пересилило ребят в наихудшие коммунальные условия.


В спортивном зале «Локомотива» сегодня, как никогда, тесно. Возмущенные родители хоть и мешают детям тренироваться, но иного способа обратить внимание на свою проблему не видят. Руководство школы гимнастики перевело несколько групп из просторного зала на Юго-Западе в этот, маленький и неотремонтированный. Ребят словно списали в резерв, утверждают взрослые. Ходить сюда многие не хотят и по другой причине. Юные гимнасты больше времени проводят в очереди к снарядам, чем на них. Маленькое помещения с трудом вмещает всех спортсменов. В тесноте и в обиде находятся не только они, но и тренеры. Жалуются, тренироваться в этом зале зачастую опасно для здоровья. Например, разбег ребята берут с лестничной площадки. Воспитанием чемпионов Петр Александрович занимается уже 50 лет. Утверждает, этот зал — уже прошлый век, он был построен еще по советским меркам. Сейчас в таких условиях вырастить спортсменов просто невозможно. Руководители школы лишь разводят руками. Это единственный зал, где могут тренироваться юные спортивные гимнасты. Прежняя площадка — на базе училища олимпийского резерва — федерации никогда не принадлежала. Была лишь устная договорённость, что там занимаются ее дети. Когда соседство стало обременительным, гимнастов попросили съехать. Сейчас директор пытается получить необходимые разрешения, чтобы вернуть спортсменов в зал славы. Родители резонно спрашивают, почему это нельзя было сделать раньше. Если в ближайшее время проблема не будет решена, взрослые попросят прокуратуру оценить законность экстренного переезда.

Также в разделе Жизнь
27.02.2017
Поможем, чем можем: в Екатеринбурге заработали лавки добра
Поможем, чем можем: в Екатеринбурге заработали лавки добра
03.03.2017
Играют со смертью: автомобилисты стали чаще нарушать правила движения на ж/д переездах
Играют со смертью: автомобилисты стали чаще нарушать правила движения на ж/д переездах
07.03.2017
Завершат дело гения! Уральские мастера начали отливать маски скорби Эрнста Неизвестного
Завершат дело гения! Уральские мастера начали отливать маски скорби Эрнста Неизвестного
05.12.2016
Поют все! Свердловская филармония набирает вокалистов в любительский хор
Поют все! Свердловская филармония набирает вокалистов в любительский хор

Вчера
Бунт в «Локомотиве»! Родители юных спортсменов выступают против смены зала для тренировок