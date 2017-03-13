Золотые коньки России: фигуристки из Екатеринбурга стали чемпионками мира среди юниоров

13.03.2017

До этого спортсменки получали только бронзовые медали.

Турнир по фигурному катанию проходил в Канаде. Кто станет победителем, не было ясно до самого финала. По итогам короткой программы команда школы «Юность» была второй. Но благодаря блестящему выступлению в произвольной синхронисткам удалось опередить соперниц. Отмечу, что воспитанницы «Юности» являются пятнадцатикратными чемпионами России. Кроме того, в начале февраля екатеринбургские фигуристки завоевали золотые медали Кубка Франции.