В Верхней Пышме мама с 3-хлетним сыном застряли в колесе обозрения

13.03.2017

Кабинка зависла на самой вершине — на высоте 10-этажного дома

Обычно путешествие на колесе обозрения вызывает у Артема прямо противоположные чувства. Но в этот раз все пошло не так. Вместо двух оплаченных кругов трехлетний мальчик с мамой намотали на чертовом аттракционе в два раза больше — в конце сеанса за ними никто не пришел. Дальше — страшнее. Как в фильме ужасов, кабина остановилась на высоте 35 метров! Свет погас. Поняв, что это ловушка, а от работника, из-за которого они оказались между небом и землей, помощи не дождаться, Виктория стала звонить по телефону на билете. Попала в ресторан. Тем временем, отопление в обесточенной кабинке отключилось. Укутав Тёму потеплее, мама набрала полицию. Звонок поступил на пульт в 21.30 — спустя час после того, как посетители парка развлечений сели в кабинку. Сегодня владельцы колеса пеняют на сбой электроники. Уверяют, смотритель аттракциона с рабочего места не отлучался. Целый час, показавшийся тем, кто был в кабинке, вечностью, он устранял непонятно из-за чего возникшую неисправность. Но у надзорного ведомства эта версия вызывает сомнения. Проверка показала, с развлечениями здесь непорядок: никаких разрешительных документов и даже инструкций для персонала на месте не оказалось. Накатавшись на всю оставшуюся жизнь, Виктория собирается жаловаться в Роспотребнадзор. Колесо действительно оказалось чертовым — просидев в продуваемой кабине, Артем простыл и теперь не ходит в садик.