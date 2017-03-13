Ученые УрО РАН рассматривают уральскую грязь под микроскопом

13.03.2017

Так в городе надеются узнать, откуда на улицах появляются грязные лужи

Какие тайны хранит в себе грязь с улиц Екатеринбурга, так сразу и не скажешь. Невооруженному глазу ученые не доверяют — проверяют, что же намешано в жиже, в которой каждое межсезонье утопает город. В лаборатории дорожную пыль пропускают через фильтры, растворяют в реагентах и рассматривают под микроскопом. Природу этих нечистот ученые выясняют не только из научного интереса, но и по заказу чиновников. Институт экологии УрО РАН выиграл конкурс на изучение грязи с целью выяснить — откуда же она берется. В ней специалисты будут копаться целый год — возьмут пробы в разных частях города, исследуют не только почву, но еще и воздух и даже состав осадков. Ведь они тоже могут добавлять жителям проблем. Свою лепту в общее грязное дело вносят и предприятия, и автомобилисты, и стройки, считают ученые. Тех, кто месит грязь больше остальных, обещают наказать. Чтобы навести чистоту в городе, чиновники готовы пересеять газоны — чтобы земля с них не стекала на дороги — и увеличить количество парковок. Но меры борьбы с извечной бедой екатеринбуржцев — это уже следующий шаг. Сперва надо научно доказать, что эта жижа на улицы попадает так, а не иначе. Первые результаты исследований ученые обещают представить к концу года.