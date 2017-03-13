На сухом пайке: 130 квартир в Большом истоке сидят без воды

13.03.2017

Перебои с водой длятся больше 1,5 лет.

Из-за допотопной системы водоснабжения этот дом остался на сухом пайке. Уже неделю жители не могут ни умыться, ни в туалет сходить. Вода в дом поступает из скважины. В подвале установлены накопительные цистерны, а уже из них влага течет в квартиры. Периодически, жалуются жители, эта система дает сбой. Жители считают, что скважинный насос себя исчерпал. Поэтому чтобы хоть ненадолго обеспечить себя водой, нужно постоянно спускаться в подвал. Но этого хватает максимум на полчаса. И то, если не все 130 собственников — дома. На все их обращения, говорят местные, чиновникам наплевать. В администрации округа с нами говорить не захотели. Одни чиновники в отпуске, другие — на совещании. Что делать дальше, объясняют юристы. У них сразу возник вопрос, как многоквартирный дом оказался на скважине. Жителям следует затребовать документы, касающиеся ввода дома в эксплуатацию — и провести их экспертизу. Если нарушения будут выявлены, жителям следует обратиться с иском и к застройщику и администрации округа. И потребовать подключения дома к центральной системе водоснабжения за счет строителей и чиновников. Технические возможности для этого имеются.