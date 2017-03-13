На Шарташе дельтапланеристку унесло ветром на 30-метровое дерево

Сперва сотрудники МЧС пытались добраться до пострадавшей по лестнице, но ее длины не хватило. Тогда спасатели переобулись, надев на ноги кошки — и поднялись наверх по стволу. Лётчицу, у которой после жесткого приземления оказалось сломано плечо, спустили с помощью подвязного троса — и сразу же отправили в больницу. Ее коллегам теперь придется предоставить документы, разрешающие полеты над озером.
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