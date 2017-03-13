На Шарташе дельтапланеристку унесло ветром на 30-метровое дерево

13.03.2017

Женщина, управлявшая аппаратом, не среагировала на сильный порыв ветра

Сперва сотрудники МЧС пытались добраться до пострадавшей по лестнице, но ее длины не хватило. Тогда спасатели переобулись, надев на ноги кошки — и поднялись наверх по стволу. Лётчицу, у которой после жесткого приземления оказалось сломано плечо, спустили с помощью подвязного троса — и сразу же отправили в больницу. Ее коллегам теперь придется предоставить документы, разрешающие полеты над озером.