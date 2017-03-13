Хобби родом из СССР: во дворы Екатеринбурга возвращаются голубятни

13.03.2017

Вот только теперь все чаще разводят декоративных пернатых

Их мало, но они в кепках. Название этих пернатых говорит само за себя. Кепистые – самая редкая порода голубей, выведенная в Свердловской области. По одной из версий, они казанских кровей, были выведены путем двухвекового отбора, но в конце прошлого века пропали с горизонта — вместе с модой на декоративных птиц. Сейчас их разведением занимаются единицы. В их числе и Юрий Владимирович. Разведение голубей сейчас довольно экзотическое хобби, удел даже не сотен — десятков человек. На ежегодной выставке достижений пернатого хозяйства пород даже больше, чем птицеводов! Но те не унывают, уверяют, это увлечение никогда не вымрет. От разнообразия пернатых, которых разводят на Урале, пестрит в глазах. Одни интересны пышным оперением, другие расцветкой, третьи – необычной формой. По этим признакам несложно угадать, как называется порода. Например, у кудрявых голубей завитые перья, у павлины — пышный хвост, а ростовские лебеди отличаются лебединой статью. Эти красавцев разводят не только для души, но и для заработка. Один такой стоит, в среднем, 50 тысяч. Но голубеводы, окрыленные любовью к этим птицам, за редкий экземпляр, кажется, готовы любые деньги отдать. Сейчас этой страсти многим не понять, а ведь еще полвека назад их разводили чуть ли ни на каждой улице — держали на сеновалах, в голубятнях, на чердаках. Такие домики для птиц стояли даже в городских дворах! Хоть согласовать из возведение было и не просто. Например, чтобы в советские годы соорудить голубятню, любители рисовали эскиз такого гнезда, который утверждал главный архитектор. От большинства легендарных построек не осталось и следа. Но некоторые все же сохранились, причем прогресс не обошел их стороной. Руслан старается шагать в ногу со временем. В этом домике для голубей созданы все условия — насесты, гнезда, кормушки и поилки с водой. Птиц мужчина старается навещать каждый день и с удовольствием пускает сюда местную детвору — чтобы традиция возродилась. Но пока голубеводы в современном обществе — словно белые вороны. Такую любовь к птицам разделяют не многие горожане. Но за беспородных голубей они не в ответе, утверждают птичники — и сравнивают их с бродячими собаками. Ведь никому не придет в голову винить в их появлении профессиональных заводчиков.