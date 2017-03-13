350 страниц обвинения: скандальному блогеру Соколовскому грозит 7 лет тюрьмы

13.03.2017

Лингвисты отыскали в его видеороликах признаки экстремизма

Представляться знаменитому подсудимому, кажется, уже ни к чему, но процессуальный кодекс обязывает. Блогера Соколовского, прославившегося после своей скандальной выходки в Храме-на-Крови, начали судить. Ловля покемонов в культовом месте обернулась резонансным уголовным делом, в котором аж 17 эпизодов. Подробности сегодня озвучили в обвинительном заключении. Если коротко, Соколовского обвиняют в разжигании межнациональной вражды, нарушении права на свободу вероисповедания и даже в хранении «шпионской» техники. Все это нашлось после обысков в квартире блогера. Пока ему озвучивают обвинение, Соколовский читает книгу «Рациональный оптимист», автор которой утверждает — у человечества есть поводы радоваться жизни. На лице самого Соколовского — ни тени этой радости, скорее скука. Он продолжает настаивать на невиновности и остается верен своим принципам. Но лингвистическая экспертиза все же отыскала в творчестве Руслана оскорбление чувств верующих. Адвокаты блогера собираются настаивать на проведении повторных исследований, а также — на исключении из обвинения некоторых эпизодов. Ведь сейчас Соколовскому грозит до 7 с половиной лет тюрьмы, что по меньше мере несправедливо, утверждает главный герой. Слушание дела обещает затянуться: один только допрос свидетелей займет 3 дня. Среди участников процесса — мама Соколовского и его девушка, с которыми до приговора он не имеет права общаться. В свободное время от заседаний блогер, по его словам, читает и думает, чем займется в дальнейшем. Скорее всего, продолжит вести блог и снимать видео — но уже на тему свободы слова в Интернете.