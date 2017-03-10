Звонкий юбилей: 125 лет назад на Урале появились первые телефоны

10.03.2017

В 1892 году их провели в дома горожан, в больницы и в пожарную часть.

Этим аппаратом Валентина Гавриловна сейчас пользуется только по служебной необходимости. А еще 40 лет назад с его помощью инженер делала людей ближе друг другу. Вспоминает, тогда все приходилось делать вручную. Это вам не мобильный телефон — сигнал шел по проводам. Первая же в Екатеринбурге телефонная станция начала работать ровно 125 лет назад. Связь в буквальном смысле была в руках телефонисток — они соединяли абонентов через коммутатор. До автоматизма процесс дошел в 30-ые годы и с тех пор совершенствуется. Сегодня стационарными телефонами заведует компьютер. Связать Екатеринбург, например, с Москвой, причем по десяткам тысяч линий для цифрового оборудования — секундное дело. Люди здесь практически не нужны. Они лишь следят за тем, чтобы не было сбоев. В день такой компьютер пропускает через себя около полумиллиона диалогов. Так что отбавлять домашнюю телефонию на покой рано, говорят специалисты. Такая связь хоть и не мобильная, зато сравнительно недорогая и качественная — линии проходят под землей, поэтому глухих мест на ней нет. По статистике, стационарной связью в Свердловской области пользуются более полумиллиона человек. И это, считают эксперты, еще не предел.