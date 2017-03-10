Сознательно рискуют жизнью: автомобилисты срезают пробку на Челюскинцев по ветхому мостику

10.03.2017

Постройка признана аварийной и ее перегораживают блоками, но авто-смельчаки сметают все преграды на своем пути.


После того, как от моста отказалась железная дорога, мост начал приходить в упадок. Деревянное основание прогнило насквозь, места от заплат уже не осталось. Но автомобилистов это не пугает, они по-прежнему по нему ездят. Остановить поток не помогают ни блоки, ни железные балки, рассказывают местные. Пять лет назад мост собирались разобрать. Но жители дома напротив попросили оставить его для пешеходов. В итоге тех потеснили автомобилисты. Те, кто убирают препятствия с пути машин, подставляют и своих коллег. Не видя предупреждений и барьеров, своей жизнью рискуют ничего не подозревающие автомобилисты. По словам местных, РЖД хоть и отказалась от моста, но вовсю им пользуется — сотрудники управления дороги заезжают через путепровод во двор и оставляют здесь на день машины. Жители говорят, их жалоб никто не слышит. Но, как выяснилось, чиновники районной администрации держат ситуацию под контролем. Но раз мост не является территорией общего пользования, власти делают, что могут. В ближайшее время будет созвана комиссия по ЧС с привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе представителей РЖД. Там и планируется поставить точку в дальнейшей судьбе моста.

Также в разделе Городской дозор
22.02.2017
Браконьеры в парке: охотников на белок задержали в ЦПКиО
Браконьеры в парке: охотников на белок задержали в ЦПКиО
28.02.2017
Ледяная бомбежка. В Академическом глыбы льда повредили несколько машин
Ледяная бомбежка. В Академическом глыбы льда повредили несколько машин
03.03.2017
Капель прямо в доме: талая вода затопила квартиры жителей дома на Вторчермете
Капель прямо в доме: талая вода затопила квартиры жителей дома на Вторчермете
27.02.2017
Ледяная западня: жители дома на Сортировке стали жертвами обледеневшего крыльца
Ледяная западня: жители дома на Сортировке стали жертвами обледеневшего крыльца

Вчера
Сознательно рискуют жизнью: автомобилисты срезают пробку на Челюскинцев по ветхому мостику