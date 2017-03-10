Сознательно рискуют жизнью: автомобилисты срезают пробку на Челюскинцев по ветхому мостику

Постройка признана аварийной и ее перегораживают блоками, но авто-смельчаки сметают все преграды на своем пути.
После того, как от моста отказалась железная дорога, мост начал приходить в упадок. Деревянное основание прогнило насквозь, места от заплат уже не осталось. Но автомобилистов это не пугает, они по-прежнему по нему ездят. Остановить поток не помогают ни блоки, ни железные балки, рассказывают местные. Пять лет назад мост собирались разобрать. Но жители дома напротив попросили оставить его для пешеходов. В итоге тех потеснили автомобилисты. Те, кто убирают препятствия с пути машин, подставляют и своих коллег. Не видя предупреждений и барьеров, своей жизнью рискуют ничего не подозревающие автомобилисты. По словам местных, РЖД хоть и отказалась от моста, но вовсю им пользуется — сотрудники управления дороги заезжают через путепровод во двор и оставляют здесь на день машины. Жители говорят, их жалоб никто не слышит. Но, как выяснилось, чиновники районной администрации держат ситуацию под контролем. Но раз мост не является территорией общего пользования, власти делают, что могут. В ближайшее время будет созвана комиссия по ЧС с привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе представителей РЖД. Там и планируется поставить точку в дальнейшей судьбе моста.