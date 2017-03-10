Разрослись там, где не положено: под Верхней Пышмой газовики заставляют садоводов снести свои дома

10.03.2017

Местные и не подозревали, что живут в запретной зоне.

На новенькой двухъярусной кровати, вздыхает Роман, его детям, похоже, поспать так и не удастся. По крайней мере, в этом доме — ведь его мужчина, по решению суда, должен снести. Спустя три десятилетия выяснилось, что постройка находится в охранной зоне газопровода. Газовую станцию от дома Романа отделяют колючая проволока и всего 80 метров. Оказывается, здесь не то что жилье, даже теплицы строить нельзя. На всех, кто нарушил правила, газовики подали в суд. Соседи схватились за голову — многие живут здесь с 80-х, но об охранной зоне слышат впервые. Никаких пометок нет даже на генплане. Суд уже постановил сровнять с землей пять домов — от них до станции менее 150-ти метров. Сколько еще зданий находится в зоне риска, садоводы боятся даже представить. Дом Ольгиного сына тоже вскоре должен пойти под снос. Как жить дальше, семья не представляет. Это их единственное жилье. В строительство родные вкладывали душу и миллионы рублей. Теперь садоводы думают не о будущем урожае, а о том, почему им раньше никто не сказал про охранную зону. Ведь многие по этому адресу прописаны. На кадастровом плане четко видно, участки находятся внутри особой зоны. Она проходит чуть ли не через половину товарищества. Однако в администрации уверяют, земля людям была предоставлена по закону. Садоводы не понимают одного — как они должны были узнать об этих нюансах, если никаких разрешений на строительство домов в садах не требуется? Большинство регистрировало постройки по дачной амнистии. И в этом главная проблема, говорят юристы. Чтобы не попасть впросак, юристы советуют до закладки фундамента познакомиться с кадастровым планом. А тем, кто в эту схему не укладывается, теперь, похоже, остается надеяться лишь на чудо. Например, на то, что газораспределительную станцию решат закрыть или перенести.