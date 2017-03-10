Равняемся на Москву! На Уралмаше хотят снести полсотни хрущёвок

10.03.2017

Конкретные адреса объявят этим летом на ИННОПРОМе

В этой квартире живет уже третье поколение семьи Оксаны. Двухкомнатную хрущёвку полвека назад дали ее дедушке — сталевару Уралмашзавода. С женой и ребенком он оказался на четвертом этаже — и седьмом небе от счастья: ведь это жилье на порядок лучше деревянного барака. Тогда скромный метраж новоселов не смущал. Но в новом веке попытки Оксаны сделать свой дом уютнее в буквальном смысле упираются в стену. Жилье со всеми удобствами — это не про хрущевскую застройку, говорят архитекторы. Эти дома возводили, чтобы в кратчайшие сроки переселить людей из коммуналок в маленькие, но отдельные квартиры. Смежные комнаты, маленькие кухни, отсутствие гардеробов — всё это было не важно в те времена. Тогда, в 60ые, это считалось временными трудностями. Предполагалось, что срок годности хрущёвок будет не больше 50 лет. Хотя специалисты уверяют, строились они на века — конструктивные особенности позволяют. Впрочем, в Екатеринбурге многие хрущёвки уже нуждаются в капитальном ремонте. Учитывая их назначение и планировку, городские власти решили — такие дома проще ломать, не строить. Администрация разрабатывает пилотный проект по сносу советского жилья на Уралмаше. На месте полусотни хрущёвок построят новые высотки. Главное — найти инвесторов. История может повториться — жителей устаревших хрущёвок переселят в современное, более комфортное жилье. Причем земли для новых комплексов понадобится гораздо меньше, ведь в них будет не пять этажей. Освободившееся пространство же отдадут под дворы и детские площадки.