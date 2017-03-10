Клещ наступает! В этом сезоне опасных кровососов будет больше

10.03.2017

Санитарные врачи советуют жителям не медлить с прививкой.

Это единственный способ избежать страшных последствий. Пройти вакцинацию можно в любой поликлинике. Для начала врачи советуют сделать две прививки с интервалом в месяц. Потом ставить укол можно раз в 3 года. Те, кто сомневаются, могут проверить, сохранился ли у них иммунитет к клещевому энцифалиту. Обследование стоит порядка 200 рублей. Принять необходимые меры свердловчанам рекомендуют за полмесяца до начала сезона дач и пикников — чтобы без опаски ездить в сады и леса. Хотя терять бдительность не стоит и горожанам — как правило, четверть всех укусов уральцы получают в черте мегаполисов. Когда сойдет снег, службы приступят к обработке зеленых зон от клещей и грызунов, которые их кормят.