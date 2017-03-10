Клещ наступает! В этом сезоне опасных кровососов будет больше

10.03.2017

Санитарные врачи советуют жителям не медлить с прививкой.


Это единственный способ избежать страшных последствий. Пройти вакцинацию можно в любой поликлинике. Для начала врачи советуют сделать две прививки с интервалом в месяц. Потом ставить укол можно раз в 3 года. Те, кто сомневаются, могут проверить, сохранился ли у них иммунитет к клещевому энцифалиту. Обследование стоит порядка 200 рублей. Принять необходимые меры свердловчанам рекомендуют за полмесяца до начала сезона дач и пикников — чтобы без опаски ездить в сады и леса. Хотя терять бдительность не стоит и горожанам — как правило, четверть всех укусов уральцы получают в черте мегаполисов. Когда сойдет снег, службы приступят к обработке зеленых зон от клещей и грызунов, которые их кормят.

Также в разделе Жизнь
27.02.2017
Поможем, чем можем: в Екатеринбурге заработали лавки добра
Поможем, чем можем: в Екатеринбурге заработали лавки добра
05.12.2016
Поют все! Свердловская филармония набирает вокалистов в любительский хор
Поют все! Свердловская филармония набирает вокалистов в любительский хор
22.02.2017
Определяют контрабандиста по глазам: таможенники аэропорта «Кольцово» выучились на профайлеров
Определяют контрабандиста по глазам: таможенники аэропорта «Кольцово» выучились на профайлеров
03.03.2017
Играют со смертью: автомобилисты стали чаще нарушать правила движения на ж/д переездах
Играют со смертью: автомобилисты стали чаще нарушать правила движения на ж/д переездах

Вчера
Клещ наступает! В этом сезоне опасных кровососов будет больше