13 лет за 6 убийств: «уральскому Франкенштейну» зачитали приговор

10.03.2017

Избежать пожизненного срока экс-полицейскому помогла сделка со следствием

После суда уральский Франкенштейн хранит гробовое молчание. Видимо, всё уже сказал следователям. Экс-полицейского признали виновным в серии ритуальных убийств. За свои темные дела Арсен Байрамбеков получил 13 с лишним лет колонии. Это максимум, который ему могли назначить! Скидку удалось получить благодаря сделке со следствием. Байрамбеков признался в совершении шести убийств — два из них заказные, остальные ритуальные. Мужчина рассказал, что увлекается оккультизмом; расправляясь с жертвами, он проверял, есть ли после смерти жизнь. Потенциальных зомби подсудимый искал на Уралмаше — таксовал по ночам, предлагал подбросить и увозил в лес близ Ганиной ямы. По материалам этого жуткого дела, именно боги указывали Байрамбекову, кому жить, а кому умирать. Для жертвоприношений оккультист даже возвел на опушке импровизированный храм. Сомнений в том, что большинство убийств, действительно, ритуальные, у следователей нет. Байрамбеков был признан вменяемым, а значит, голоса в голове ни при чем. Не исключено, что на темную сторону его переманил некий наставник, с которым убийца познакомился в интернете. Но руку преступник набивал, совершая убийства по заказу. Первыми его жертвами стали два предпринимателя, с которыми он расправился за 1,5 тысячи долларов и 40 тысяч рублей. Из этого ряда выбивается четвертая жертва бывшего правоохранителя. Попутчика он тоже зарезал недалеко от Ганиной Ямы, но, как утверждает, в целях самообороны. Убитый, похоже, тоже увлекался темными науками. Впрочем, следователей сейчас больше интересуют первые убийства Байрамбекова — они собирают доказательства против заказчиков. Их имена известны. Поэтому во всей этой темной истории точку ставить еще рано.