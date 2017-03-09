Нашествие бродячих псов: в Ревде женщина спасла ребенка от стаи одичавших собак

09.03.2017

Школьник мог бы стать десертом на собачей свадьбе, но свердовчанка переняла удар на себя.


Через этот печально знаменитый двор ревдинцам приходится ходить группами. Прогулка в одиночку сулит укусы и заикание. В страхе местных по-прежнему держит стая собак, которые гуляют сами по себе. Судя по видео, недавно появившемуся в сЕти, псы чуть не покалечили маленького мальчика. Дворник — он же хозяин одной из зубастых — объясняет, у питомицы… свадьба. Почему владельцам животных приходится объяснять очевидные вещи, прохожие не понимают. Эксперты полагают, причина в том, что в плане закона хозяева сейчас — на вольном выгуле. Привлечь их к ответственности, если звери кого-то случайно покусают, практически невозможно. О том, что подобные ЧП вне закона, Зоя знает не понаслышке. Несколько лет назад на нее напала соседская собака — хозяин был пьян, вот и оставил животное без присмотра. А шрамы на руках и фобия осталась на всю жизнь. Возместить вред, нанесенный здоровью и психике, женщина так не смогла, хозяин даже не стал усыплять агрессивного питомца. Теперь Зоя обходит четвероногих беспризорников стороной. А вот на Уктусе они чувствуют себя, как дома. Видимо, потому, что стаю подкармливают сердобольные горожане. Однако, случаи, когда такие бродяжки в итоге показывают зубы, к сожалению, нередки. Особенно весной, когда у них появляются щенки. Но жалостливым жителям, прикормившим собак, это сойдет с рук — опять же из-за пробелов в законах. В свете последних событий депутаты уже взяли изучать международный опыт. В частности, в Европе все домашние животные стоят на обязательном учете. Не исключено, что и свердловчанам вскоре придется заводить питомцам паспорта — чтобы знать, с кого спрашивать, если звери кого-то покусают.

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четверг 09 Марта 2017
Нашествие бродячих псов: в Ревде женщина спасла ребенка от стаи одичавших собак