Наш ответ заморской косметике: уральцы осваивают производство крема

09.03.2017

Процесс приготовления похож на варку супа — только кастрюлька на 300 литров больше, а на кухне идеальный порядок.

Производство крема — поистине чистая работа. В цеху стерильно как в операционной, герметичные шлюзы похожи на те, что установлены на подводных лодках. Для бактерий и вирусов эти барьеры непреодолимы, говорят сотрудники. Из чего делают средство, которым пользуется практически любая женщина, не тайна. Все прозрачно — главный компонент любого крема, хоть для лица, хоть для ног, как ни странно, самая обычная вода. Правда, многократно очищенная от всяких примесей. Какие бы чудодейственные вещества не входили в состав, без специального компонента-проводника они просто не попадут в кожу. На варку такого геля уходят сутки, зато потом это просто бальзам. Крем варят в прямом смысле слова. Смесь нагревают до 60 градусов и оставляют томиться пять-шесть часов. Важно не забывать ее помешивать. Таков рецепт хорошего крема. Варка крема очень напоминает приготовление супа. Бульон варится несколько часов, а все остальные компоненты добавляются в самом конце. В качестве специй — экстракты и эфирные масла растений. Собственно то, ради чего и создается косметическое средство. Именно эти активные вещества оказывают благотворный эффект на кожу. После варки крем остужают и всё — можно разливать по тюбикам и баночкам. С каждой партии лаборанты снимают пробу — и оставляют ее храниться три года. Так положено по технике безопасности. Так что, если всё делать по рецепту и инструкции, крем можно смело использовать даже после окончания срока годности.