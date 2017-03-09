Медведи на мопеде! Легендарный цирк Филатовых в Екатеринбурге

09.03.2017

Косолапые артисты под управлением знаменитых дрессировщиков удивляют публику вот уже 180 лет.

Это коронный номер Филатовых. Сесть на велосипед медведя заставлять не надо, он это делает сам. Этот трюк – итог нескольких лет тренировок. И это только малая часть того, что умеют 15 бурых мишек. Топтыгины катаются на двухколесниках, балансируют на передних лапах, танцуют и боксируют на ринге. Артисты, прославившиеся невероятными трюками с медведями на весь мир, привезли в Екатеринбург юбилейную программу. В этом году династии Филатовых исполняется 180 лет. За эти годы, говорят, в цирке изменилось многое – номера, подача, животные, трюки. Лишь фамилия осталась прежней. Сейчас на сцене выступают два поколения легендарных артистов. Иллюзионное шоу для зрителей устраивает «семейка магов». Горожане попробуют разгадать секреты левитации и выживания. Раскрывать их журналистам, конечно же, не стали. Ведь на разработку каждого трюка ушло несколько лет. Помимо этого, в программе акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты и 8 десятков животных – сидящих на руке пеликанов, кланяющихся лам и верблюдов, бегающих по дорожке дикообразов. Правда к ней четвероногие артисты еще не привыкли. Но это временные трудности, уверяют артисты. Сюрпризов на манеже можно ожидать разве что от пернатых – они самые своевольные. Остальные дикие звери в умелых руках уже стали практически ручными. Например, носуха дрессировщицам сейчас больше напоминает кошек. Увидеть юбилейное шоу горожане смогут уже на этой неделе. Премьера представления состоится 11 марта.