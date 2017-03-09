Хозяйка передержки, где погибли 20 кошек и собак, светит наказание за жестокое обращение с животными

09.03.2017

Ветеринарная экспертиза показала, что несчастные звери умерли от голода, а не от инфекции, как ранее утверждала владелица частного приюта.

О том, что происходило в стенах «черной передержки», правоохранителям стало известно от зоозащитников. Активисты стали замечать, что животные, попавшие в руки к Анне Стариковой, бесследно исчезали. Когда им, наконец, удалось проникнуть в приют, там были обнаружены два десятка мертвых кошек, собак и утки. Судя по их виду, все они погибли от истощения, обезвоживания и отсутствия должного ухода. Эти подозрения подтвердила и экспертиза тел, результаты которой стали известны на этой неделе. Благо, зоозащитникам удалось спасти животных из второй передержки Стариковой, которая находилась в Патрушах. Кот Семен, например, отделался обмороженными ушами и хвостом. Теперь активисты намерены добиваться, чтобы владелицу передержек наказали и за мошенничество.