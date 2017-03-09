Добавили яркости: жители дома на Фролова не могут уснуть из-за рекламного щита

09.03.2017

Подсветка озаряет квартиры пенсионеров и днем, и ночью

Сам щит установили два года назад. И никаких нареканий он не вызывал. Но когда в начале недели баннер засиял, у жителей, чьи окна напротив, начались проблемы. Все хорошо в меру, говорит Татьяна Михайловна. А тут яркости в жизни явно чересчур. Никакие шторы не спасают. От такого светопреставления у женщины начались проблемы со здоровьем. Женщины пытались разыскать владельца лайт-бокса. По телефону, указанному на щите, вроде бы обещали недочет устранить. А потом просто перестали брать трубку. Сейчас за наружную рекламу в Екатеринбурге отвечает МУГИСО. На наш запрос чиновники ответили, что договор на установку этого щита ни с кем не заключали. Но, возможно, соглашение было обурено предшественниками. Однако устанавливать собственника здесь не обязательно, говорят юристы. Поскольку страдают жители как минимум двух домов, налицо нарушение прав неопределенного круга лиц. Аналогичная история год назад произошла в Красноярском крае. Тогда вмешательство надзорных органов привело к демонтажу светящегося щита. Что лишний раз подтверждает: за свои права надо бороться.