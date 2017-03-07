Завершат дело гения! Уральские мастера начали отливать маски скорби Эрнста Неизвестного

07.03.2017

Композиция, возможно, будет установлена на 12 км Московского тракта

Над этим заказом мастера трудятся с особым чувством. Ведь бронзовые маски, по сути, творческое наследство всемирно известного скульптора Неизвестного. Он еще при жизни завещал уральским литейщикам превратить его макет в монумент, великий как по форме, так и содержанию. Легендарные Маски скорби, которые должны напоминать ныне живущим о жертвах советских репрессий, рабочие создают за свой счет. Семи миллионов на скульптуру у активистов и чиновников не нашлось, но проект решили не откладывать в долгий ящик. Основу делают на заводе в Екатеринбурге. Металл льют в гипсовые заготовки, которые долгое время пылились в подвалах. После этого маски по частям поступают на обработку. Из шести фрагментов четырехметровой скульптуры уже создана половина. Очень скоро все элементы соединят, и в мае Маски станут такими, какими их видел Эрнст Неизвестный. Однако установят ли их на 12 километре Московского тракта, как того хотел скульптор, пока неясно. Два года назад здесь даже заложили первый камень в основание будущего монумента. Но чтобы установить памятник, нужны большие деньги. Город рассчитывает на поддержку федерации, но пока ее не получил. Между тем, подобные Маски должны появиться в трех городах страны — в Екатеринбурге, Магадане и Воркуте — чтобы обозначить границы советских ГУЛАГов и масштабы трагедии. Уральский памятник должен отличаться от двух других собратьев. Пока из всего скульптурного триптиха готовы и установлены лишь маски в Магадане. Авторы екатеринбуржской композиции готовы отвезти ее на место массовых захоронений репрессированных. Но лишь тогда, когда на мемориале закончится реконструкция.