Цветочное настроение: в Екатеринбурге на 8 марта начали сдавать букеты в аренду

07.03.2017

Курьер привезет 101 розу ради красивого селфи.

Деньги еще как пахнут. В цветочном бизнесе Юрий всего два дня, но уже понял, что сделал правильный выбор. Ни в один праздник букеты не пользуются таким спросом, как 8 марта. Интересно, что весеннее настроение с их помощью многие женщины создают себе сами. К 8 марта продавцы растений начали готовиться загодя. Только за неделю в екатеринбуржском аэропорту приземлились четыре Боинга с тысячей тонн тюльпанов, хризантем и орхидей. Еще миллион роз вырастили местные тепличники. Сейчас упорный труд приносит свои плоды — как правило, за эти два весенних дня скупается полугодовая норма цветов. Чтобы справиться со всеми заказами, флористы работают круглыми сутками. Что поделаешь — праздник. Усилия цветочниц, вопреки замечаниям скупых мужчин, живут не один день. В интернете букеты хранятся годами. Ленты социальных сетей пестрит селфи счастливых обладательниц цветов. Разместить на своей страничке в сети селфи с прекрасным букетом уже давно стало таким же неотъемлемым атрибутом 8 марта, как и сами цветы. Но что делать тем, кому просто не от кого ждать такого подарка? Не оставаться же без заветных лайков. И уж тем более, не покупать же цветы самой себе. Специально для таких щекотливых ситуаций появилась новая услуга — аренда букета. Курьер доставляет вам цветы. Вы делаете фото. А уже через полчаса эта роскошь уезжает к другой одинокой красавице. В отличие от столицы, у нас эта услуга популярностью пока не пользуется. Ведь цветы в этот праздник горожанки получают даже от совершенно незнакомых мужчин. Например, первых встречных инспекторов ГИБДД. Чтобы не портить автоледи настроение, инспекторы 8 марта готовы даже закрыть глаза на их нарушения правил дорожного движения. Ведь женщины за рулем обычно добросовестнее мужчин. И уж точно — гораздо эмоциональнее.

Благодарим за помощь в организации съемок салон цветов «Flora Holand»