Сядут возле ног, посидят с ребенком и соберут букет: екатеринбургские мужчины осваивают «женские» профессии

07.03.2017

Резчик по камню делает педикюр, инженер собирает букеты, а в садиках заработали «усатые няни».

Несколько сотен рублей — и он у твоих ног. Руслан — профессиональный маникюрист-педикюрист. О красе чужих ногтей он думает уже четыре года, и за это время через его руки прошла тысяча ног. Свое ремесло мастер в шутку называет «резьбой по пяткам» — в память о старой работе, которая помогла быстро освоить новую. Глядя на то, как нежно Руслан обращается с женскими ножками и ручками, и не скажешь, что раньше ему доводилось иметь дело с камнями. Клиентки разницу уже почувствовали — и выстраиваются к мастеру в очередь. Но благодарить клиенткам нужно жену Руслана. Именно она привела его в индустрию красоты. Ольга — сама мастер маникюра, поэтому к женскому вниманию, которым окружен ее муж, относится с пониманием. Ничего личного — просто бизнес. То, что профессии делятся по гендерному признаку — не более чем стереотип, и уральские мужчины не устают его развенчивать. Например, кто сказал, что в детских садиках могут работать только женщины? Усатый нянь — персонаж вполне себе реальный. С таким воспитателем не забалуешь. В прошлом футболист, Рим Раифович уже 11 лет прививает малышам любовь к спорту и развивает дисциплину. Доказано ведь, что кроме женской ласки, детям нужна твердая мужская рука. Поэтому без няня в садике никак. У Михаила пока один цветок жизни, но обычных — миллионы. Свою жизнь в цветы Михаил превратил 12 лет назад. Он вообще-то инженер, но долго работать по профессии не смог — не хватало творчества. Поэтому решил выучиться на флориста. Спустя годы удивляется, что вообще в этом деле делают женщины. К примеру, в Европе таких мастериц практически нет — из лучших побуждений. Впрочем, совсем не важно, кто строит дом, а кто покрывает ногти лаком. Главное, чтобы работу мастер выполнял качественно. А его пол тут не причем.