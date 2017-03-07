Нечистая замена труб! Выход одного из дворов на Уралмаше завалили землей

07.03.2017

Куча появилась после ремонта труб еще в прошлом месяце.

Все началось с прорыва трубы, рассказывают местные. Три дня весь дом сидел без холодной воды. Слабое звено заменили, но какой ценой? Единственный выход со двора оказался завален землей. Действительно, повсюду следы прежних раскопок. Трубы, рассказывают жители, здесь рвутся практически каждый год. И всякий раз приходится чуть не со скандалом добиваться благоустройства. Но жители говорят — пожалуйста, приберите за собой. Их просьбу мы решили передать директору Горводопровода. На месте не застали — он объезжал объекты. В телефонном разговоре глава пообещал, что даст поручение навести на улице порядок. Понятно, что эти работы будут проведены не сегодня и тем более не завтра. А вот в оставшиеся рабочие дни этой недели — наверняка. Во всяком случае, директор «Горводопровода» свое слово держит.