Грязной курткой Дмитрий не отделался. У него сотрясение, перелом руки, многочисленные растяжения и ушибы. Все это мужчина получил после того, как прокатился в ковше экскаватора. Аттракцион невиданного упрямства. Прокатиться на экскаваторе Дмитрию пришлось из-за конфликта с водителей. По словам пострадавшего, он возмутился, увидев, что коммунальщик убрал только полдвора. На просьбу почистить оставшийся участок рулевой ответил, что это не его дело, а потом и вовсе наехал на жителя, вставшего на пути. Дмитрию ничего не оставалось делать, кроме как заскочить в ковш. Но экскаваторщика это не остановило. По словам Дмитрия, водитель бросил его на дороге. А сотрудница, контролировавшая ход уборки, попросила очевидцев о молчании. Возможно, именно поэтому говорить с журналистами они сегодня побоялись. Но ЧП все равно обсуждает весь дом. На камерах наблюдения во дворе не видно, поднимал ли мужчину ковш или же житель нас в него забрался. Зато снято, что было после ситуации «стенка на стенку». На видео, рассказывает Дмитрий, запечатлена лишь первая ссора с водителем, после которой экскаваторщик поднял его ковшом — и тут же выбросил в сугроб. Вторая же, с разъездами, случилась через 15 минут на том же месте. Но камера ее почему-то не запечатлела. Такого развития событий коммунальщики не исключают — говорят, борец за чистоту был очень настырным. Кто на кого наехал, теперь будет выяснять полиция. Дмитрий уже написал заявление, приложив медсправки. На его улице экскаватор уже не работает. Снег чистят лопатами.
Сомнительный аттракцион: экскаваторщик прокатил недовольного уборкой екатринбуржца в ковше
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Сомнительный аттракцион: экскаваторщик прокатил недовольного уборкой екатринбуржца в ковше