Сомнительный аттракцион: экскаваторщик прокатил недовольного уборкой екатринбуржца в ковше

06.03.2017

Горожанин преградил путь коммунальщику, посчитав, что снег возле дома убран не со всей территории.

Грязной курткой Дмитрий не отделался. У него сотрясение, перелом руки, многочисленные растяжения и ушибы. Все это мужчина получил после того, как прокатился в ковше экскаватора. Аттракцион невиданного упрямства. Прокатиться на экскаваторе Дмитрию пришлось из-за конфликта с водителей. По словам пострадавшего, он возмутился, увидев, что коммунальщик убрал только полдвора. На просьбу почистить оставшийся участок рулевой ответил, что это не его дело, а потом и вовсе наехал на жителя, вставшего на пути. Дмитрию ничего не оставалось делать, кроме как заскочить в ковш. Но экскаваторщика это не остановило. По словам Дмитрия, водитель бросил его на дороге. А сотрудница, контролировавшая ход уборки, попросила очевидцев о молчании. Возможно, именно поэтому говорить с журналистами они сегодня побоялись. Но ЧП все равно обсуждает весь дом. На камерах наблюдения во дворе не видно, поднимал ли мужчину ковш или же житель нас в него забрался. Зато снято, что было после ситуации «стенка на стенку». На видео, рассказывает Дмитрий, запечатлена лишь первая ссора с водителем, после которой экскаваторщик поднял его ковшом — и тут же выбросил в сугроб. Вторая же, с разъездами, случилась через 15 минут на том же месте. Но камера ее почему-то не запечатлела. Такого развития событий коммунальщики не исключают — говорят, борец за чистоту был очень настырным. Кто на кого наехал, теперь будет выяснять полиция. Дмитрий уже написал заявление, приложив медсправки. На его улице экскаватор уже не работает. Снег чистят лопатами.