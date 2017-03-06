На стену лезет ради выздоровления! Екатеринбурженка встала на ноги после операции благодаря скалолазанию

06.03.2017

Еще два года назад Наталья была прикована к постели

К скалодрому Наталья подходит с трудом, зато отвесной стене ползет как заправский спортсмен. Сложно поверить, что еще 2 года назад она была прикована к постели. После операции на мозге девушку пришлось заново учиться ходить и разговаривать. Но она выкарабкалась, несмотря на все сложности и осложнения. Наталье к трудностям не привыкать, она взяла за правило преодолевать их. Вместо того, чтобы лежать, девушка осваивать коньки, занимается йогой, медленно, но верно ползет вверх по скалодрому. И это идет ей на пользу. Ее тренер рассказывает, что изначально Наташе не могла даже подтянуться, а теперь осваивает продвинуты й уровень. Бороться с болезнью Наталье приходится на каждой зацепке. Ноги порой не слушаются. Учитывая это, говорит наставник, у девушки получается просто здорово. Впереди у спортсменки — новые вершины. Горные. Наталья решила освоить сноуборд. Первые шаги в этом виде спорта девушка делает за руку с Сергеем. Они познакомились случайно, и инструктор, узнав о ее проблемах, предложил попробовать сноуборд. Он сам в этом деле еще новичок. Говорит, в России есть программа восстановления двигательных функций с помощью лыж, но лечиться доской пока никто не пробовал. И напрасно. Стоять на доске Наталье пока сложно и страшно: девушка боится потерять равновесие и упасть. Но все равно упорно идет в гору. Говорит, нельзя не прекращать попытки. И, похоже, это жизненное кредо для Натальи — залог здоровья. Девушка не собирается сдаваться, пока не будет твердо стоять на ногах и доске. Жаль, говорит, только, что тренировки придется отложить до следующей зимы.